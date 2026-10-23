Владимир Михеев. Пора создавать глобальный «комитет спасения»?Заметки на полях XIX Веронского Евразийского экономического форумаВ ходе двухдневных дискуссий на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме, которому второй год подряд отвели дворец Чираган в Стамбуле, не заходила речь о спешном создании глобального «комитета спасения».
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