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За рулем

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Старая прописка в свидетельстве о регистрации авто – чем это грозит водителям

Старая прописка в свидетельстве о регистрации авто – чем это грозит водителям

Действующие правила регистрации транспортных средств обязывают собственника в течение 10 суток с момента приобретения (возникновения обстоятельств, потребовавших изменить регистрационные данные) внести изменения в регистрационные данные.

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