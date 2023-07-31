Освобожденный Турцией командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Рэдис" возвращается на фронт

Александр Пивненко, новый командующий Нацгвардией Украины, заявил, что освобожденные Турцией командиры полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) вернутся на фронт, и что нет запретов на их участие в боевых действиях.
Александр Пивненко, новый командующий Нацгвардией Украины, заявил, что освобожденные Турцией командиры полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) вернутся на фронт, и что нет запретов на их участие в боевых действиях.
Свежие комментарии