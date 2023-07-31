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Освобожденный Турцией командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Рэдис" возвращается на фронт

Освобожденный Турцией командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Рэдис" возвращается на фронт

Александр Пивненко, новый командующий Нацгвардией Украины, заявил, что освобожденные Турцией командиры полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) вернутся на фронт, и что нет запретов на их участие в боевых действиях.

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