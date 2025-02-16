Губерниев сравнил допинг-дела первой ракетки мира и Валиевой

Губерниев о разнице допинг-дел: Синнер здорово защищается, а Валиева нет Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой.
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