В Якутии полицейскими проведена акция «Осторожно, мошенники!»

С каждым днём дистанционные мошенники затрагивают всё больше жителей г. Якутска. Полицейские МУ МВД России «Якутское» на регулярной основе информируют граждан о случаях мошенничества с использованием банковских карт и разъясняют необходимые меры предосторожности, которые помогут избежать обмана.
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