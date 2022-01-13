В Якутии полицейскими проведена акция «Осторожно, мошенники!»

С каждым днём дистанционные мошенники затрагивают всё больше жителей г. Якутска. Полицейские МУ МВД России «Якутское» на регулярной основе информируют граждан о случаях мошенничества с использованием банковских карт и разъясняют необходимые меры предосторожности, которые помогут избежать обмана.