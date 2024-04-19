Нейромарт 2024: нейронауки в Nature Neuroscience

Мартовский выпуск Nature Neuroscience посвящен в большей степени вопросам иммунитета. Из него мы узнаем об особенностях происхождения неврологических расстройств после инфекции COVID-19; как катехоламинергические нейроны регулируют иммунитет; роли микроглии в иммунитете и как мозг контролирует иммунитет при хроническом болевом синдроме.
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