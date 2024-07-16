В Ноябрьске оборудуют тренировочную комнату для детей-инвалидов

Разместится она в центре «Гармония». Здесь будет кухонный гарнитур, мебель и бытовая техника. В рамках проекта «Маленькие шаги к большому успеху» дети с особенностями здоровья смогут научиться самообслуживанию, самоорганизации, вести домашнее хозяйство и многое другое.
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