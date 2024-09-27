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Татар-информ

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Первые заявления Минниханова в Послании Госсовету: СВО и защита традиционных ценностей

Первые заявления Минниханова в Послании Госсовету: СВО и защита традиционных ценностей

В начале своего сегодняшнего обращения к парламенту республики Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил самоотверженность татарстанцев, участвующих в СВО, и рассказал о поддержке, которая будет оказываться им и членам их семей.

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