Первые заявления Минниханова в Послании Госсовету: СВО и защита традиционных ценностей

В начале своего сегодняшнего обращения к парламенту республики Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил самоотверженность татарстанцев, участвующих в СВО, и рассказал о поддержке, которая будет оказываться им и членам их семей.
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