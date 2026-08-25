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Газета.ру

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В Таиланде россиянка попала в ДТП на байке и не выжила

В Таиланде россиянка попала в ДТП на байке и не выжила

39-летняя Алена из Братска прилетела в Паттайю, чтобы трудоустроиться в местное туристическое агентство, но уже на следующий день после оформления документов, 22 августа, женщина попала в серьезное ДТП на мотоцикле.

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