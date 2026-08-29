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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» обратится в ЭСК по поводу пенальти «Зенита», сообщил Пименов: «Но негативно смотрю на то, что команда допустила этот эпизод»

Спортивный директор « Факела » Руслан Пименов рассказал о намерении клуба обратиться в ЭСК после игры с « Зенитом » (0:1), в которой петербуржцы победили благодаря пенальти в концовке.

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