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Аргументы и Факты

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В Москве пройдут памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Москве пройдут памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Москве в четверг, 3 сентября, пройдет ряд памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщил городской комитет общественных связей и молодежной политики.

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