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Лефортово

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День города на Волочаевской отметят концертом и кинопоказом

В пятницу, 4 сентября участников проекта «Московское долголетие» приглашают присоединиться к праздничной программе, посвящённой дню рождения нашей столицы.

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