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Калужские новости

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Цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2% летом 2026

Цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2% летом 2026

За три месяца лета 2026 года средние цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2%, а за август, по сравнению с июлем, на 3,5%За три месяца лета 2026 года средние цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2%, а за август, по сравнению с июлем, на 3,5%.

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