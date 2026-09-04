Цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2% летом 2026

За три месяца лета 2026 года средние цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2%, а за август, по сравнению с июлем, на 3,5%За три месяца лета 2026 года средние цены на топливо в Калужской области выросли на 11,2%, а за август, по сравнению с июлем, на 3,5%.