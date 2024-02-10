The New York Times: боеприпасов ВСУ для ПВО хватит лишь до весны

На фоне сокращения поставок западного оружия и затягивание Конгрессом США принятия решения о выделении средств для Украины положение ВСУ на передовой становится все сложнее и новому главкому Александру Сырскому придётся нелегко в этой ситуации, пишет американская газета The New York Times.