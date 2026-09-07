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OilPrice

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Can Iraq Really Replace Saudi Arabia As The Middle East’s Top Oil Producer?

The global power of most Middle Eastern countries remains dependent on their oil and/or gas output, so it is little wonder they try to maximise this, either by pushing production higher or by pretending it is higher, or by forecasting that it will be higher at some point soon.

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