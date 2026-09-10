Independent: вероятной наследницей Ким Чен Ына является его дочь Ким Чжу Э

Вероятной наследницей Ким Чен Ына является его несовершеннолетняя дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на сообщение разведывательного агентства Южной Кореи.
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