Axios: Израиль готов возобновить гуманитарную помощь в сектор Газа

Впервые с марта Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на письмо американского Гуманитарного фонда Газы (GHF) еврейскому государству.
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