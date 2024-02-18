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Русский Днепропетровск

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Потеря Авдеевки создала брешь в стратегии ВСУ

Андрей Резчиков 17 февраля 2024 г., 14:37   Российские бойцы устанавливают триколоры в разных районах Авдеевки Главком ВСУ Александр Сырский признал ….

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