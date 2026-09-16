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Газета.ру

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В Нижневартовске ручная обезьяна атаковала ребенка на глазах у его матери

В Нижневартовске ручная обезьяна атаковала ребенка на глазах у его матери

Обезьяна укусила двухлетнего ребенка в парке «Ягом» в Нижневартовске. Об этом стало известно Ura.ru. Обезьяна сидела на дереве и внезапно набросилась на мальчика, когда он гулял с мамой.

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