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Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА

Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА

Министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер и глава оборонного ведомства страны Валентин Хайдиняк прибыли с официальным визитом в Киев, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига .

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