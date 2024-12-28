В Карелии модернизируют 15 автозаправок и построят новые с зарядкой для электромобилей

ООО «Альфа-Бизнес» всерьез взялось за автозаправочную сеть в Карелии. В рамках проект «Развитие и модернизация сети автозаправочных технологий в Республике Карелия» планируется продолжить модернизацию 15 существующих АЗС в Петрозаводске, посёлке Берёзовка Кондопожского района, Пряже, Суоярви, Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале и в деревне Рауталахти Питкярантского района.