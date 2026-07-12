В Лежневском районе благодаря гранту «Агростартап» реализован проект по выведению саженцев декоративных культур

Фермерское хозяйство Сергея Котова в Лежневском районе занимается выращиванием саженцев декоративных культур, в прошлом году на средства гранта «Агростартап» селяне построили тепличный комплекс и модульное здание для раннего черенкования растений.
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