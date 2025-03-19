«По дорогам фронтовых бригад»: в музее блокады Ленинграда рассказали, как артисты поддерживали боевой дух советских воинов

Культурно-просветительский проект, посвященный подвигу фронтовых артбригад, приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Во время войны на территории СССР работали около четырех тысяч фронтовых театральных трупп.
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