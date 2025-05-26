«До встречи. Всех обнимаю и люблю». Театр «Переход» рассказал о работе с ушедшим из жизни Михаилом Колкером

Последние три года известный рязанский журналист был режиссёром-постановщиком театра.Театр «Переход» опубликовал некролог, в котором артисты вспоминают совместную работу с режиссёром и журналистом Михаилом Колкером.
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