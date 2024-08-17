Дорога без опасности.

Проблема безопасности дорожного движения является одной из важнейших проблем современности. Научить детей правилам дорожного движения, объяснить им, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и как нужно вести себя на дороге - это задача для взрослых.
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