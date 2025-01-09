Разведка сорвала прорыв ВСУ на новом участке фронта. Киев готовит неприятный «сюрприз» с моря — Горячая сводка 9 января 2024 г.

ВС России продолжают пожинать плоды неудачной попытки наступления ВСУ в приграничье. В Донбассе основное внимание приковано к Часов Яру и Дзержинску, где противник не в силах что-либо противопоставить российским штурмовым группам.
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