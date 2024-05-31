Россия разрывает логистические артерии ВСУ

Матвей Мальгин 30 мая 2024 г., 21:40 Для ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины Россия применяет системный подход Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию.
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