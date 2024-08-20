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В Приморском океанариуме появился выводок уникальных морских существ

В Приморском океанариуме появился выводок уникальных морских существ

В Приморском океанариуме появился выводок редких морских существ – зебровидных бычьих акул. Когда они подрастут, познакомиться с ними сможет любой желающий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Приморский океанариум | Научно-образовательный комплекс».

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