В Приморском океанариуме появился выводок уникальных морских существ

В Приморском океанариуме появился выводок редких морских существ – зебровидных бычьих акул. Когда они подрастут, познакомиться с ними сможет любой желающий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Приморский океанариум | Научно-образовательный комплекс».