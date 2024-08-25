"Заденет весь континент". На русских объявили охоту

Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске© РИА Новости / Сергей Бобылев Сегодня 4,2K прочитали Надежда Сарапина США давят на страны ЕС: требуют строго контролировать фирмы, в которых есть россияне.