"Заденет весь континент". На русских объявили охоту

Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске© РИА Новости / Сергей Бобылев Сегодня 4,2K прочитали Надежда Сарапина США давят на страны ЕС: требуют строго контролировать фирмы, в которых есть россияне.
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