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Changan основал новый странный суббренд Qiyuan

Changan основал новый странный суббренд Qiyuan

У китайского автопроизводителя Changan появилась еще одна дочерняя марка — уже шестая по счету. Пока ее позиционирование не совсем понятно, но ожидается, что азиаты станут продвигать с ее помощью гибриды и электромобили оригинального дизайна.

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