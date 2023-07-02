Changan основал новый странный суббренд Qiyuan

У китайского автопроизводителя Changan появилась еще одна дочерняя марка — уже шестая по счету. Пока ее позиционирование не совсем понятно, но ожидается, что азиаты станут продвигать с ее помощью гибриды и электромобили оригинального дизайна.
У китайского автопроизводителя Changan появилась еще одна дочерняя марка — уже шестая по счету. Пока ее позиционирование не совсем понятно, но ожидается, что азиаты станут продвигать с ее помощью гибриды и электромобили оригинального дизайна.
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