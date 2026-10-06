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Регионы России

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Военный погиб и пятеро ранены на учениях в Австралии

Военный погиб и пятеро ранены на учениях в Австралии

По официальным данным, обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается. Министерство пообещало предоставить дополнительную информацию по мере её поступления, однако на данный момент другие детали не раскрываются.

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