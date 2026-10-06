Военный погиб и пятеро ранены на учениях в Австралии

По официальным данным, обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается. Министерство пообещало предоставить дополнительную информацию по мере её поступления, однако на данный момент другие детали не раскрываются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым