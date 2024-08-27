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Вятская кикимора

Вятская кикимора

﻿﻿Мы решили поехать в Киров на несколько дней, отдохнуть и начали искать в Интернете, куда сходить и что посмотреть, и что интересно, среди обыскиваемых достопримечательностей было почти семь статуй Чичиморы, я проверил онлайн и нашел все семь) На Русторе даже есть приложение с этой задачей, но оно немного сыровато и все эти точки есть и на карте Яндекса.

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