Вятская кикимора

﻿﻿Мы решили поехать в Киров на несколько дней, отдохнуть и начали искать в Интернете, куда сходить и что посмотреть, и что интересно, среди обыскиваемых достопримечательностей было почти семь статуй Чичиморы, я проверил онлайн и нашел все семь) На Русторе даже есть приложение с этой задачей, но оно немного сыровато и все эти точки есть и на карте Яндекса.