Анонсирован игровой планшет OneXPlayer X1 на базе процессора Core Ultra с графикой Arc Н...

Анонсирован игровой планшет OneXPlayer X1 на базе процессора Core Ultra с графикой ArcНа этой неделе Intel представила мобильные процессоры нового поколения Core Ultra, в оснащении которых появилось графическое ядро Arc, не уступающее по производительности встроенной графике мобильных процессоров AMD семейства Ryzen 7040 (Phoenix).