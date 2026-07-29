После ухода министра обороны Украины ВСУ прекращают применять боевых роботов Украинская армия впервые за последние несколько месяцев прекратила использование на перед.
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После ухода министра обороны Украины ВСУ прекращают применять боевых роботов Украинская армия впервые за последние несколько месяцев прекратила использование на перед.
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