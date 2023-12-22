Свечи, саше и диффузоры — как выбрать аромат для дома

Разобраться во всех тонкостях аромакологии помогут наши замечательные специалисты.фото: freepik.com--> Где каждый человек по-настоящему чувствует себя комфортно? Конечно же, дома! Ощущение спокойствия и расслабленности создаётся домашним теплом, уютом и… особым ароматом.
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