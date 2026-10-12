Новости научной Дипломатии. Россия-Италия. 11-Я ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ИТАЛЬЯНИСТОВ РОССИИ (АИР)

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

12 октября 2026 года. Москва Международная научная конференция, посвященная презентации книги: Л.Б. Попов «Итальянская коммунистическая партия в период с 1964 по 1991 год: от коммунизма к лейборизму? Политические портреты лидеров Итальянской коммунистической партии в воспоминаниях политолога-итальяниста».