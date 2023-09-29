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Первый приговор по делу об истязаниях в больнице ФСИН остался условным

Первый приговор по делу об истязаниях в больнице ФСИН остался условным

Прокуратура Ростовской области не смогла обжаловать первый приговор, вынесенный по делу об истязаниях осужденных в психоневрологическом отделении межобластной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону в 2020 году, сообщили «Известиям» участники процесса.

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