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Сезон гриппа в России: когда ждать пик и успеет ли прививка сработать

В 2026 году вакцину от гриппа серьезно обновили, заменив сразу все три основных компонента. Тем временем вирус уже начал распространяться по России, хотя большинство заболевших пока заражаются другими инфекциями.

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