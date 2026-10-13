Сезон гриппа в России: когда ждать пик и успеет ли прививка сработать

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В 2026 году вакцину от гриппа серьезно обновили, заменив сразу все три основных компонента. Тем временем вирус уже начал распространяться по России, хотя большинство заболевших пока заражаются другими инфекциями.