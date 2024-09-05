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Россиянин Свиридов стал сильнейшим в толкании ядра на парижской Паралимпиаде

Россиянин Свиридов стал сильнейшим в толкании ядра на парижской Паралимпиаде

Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр – 2024 в Париже, став лучшим в толкании ядра в категории F36 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

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