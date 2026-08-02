20+ светлых историй о семейных традициях, от которых сердце тает, как пломбир

В каждой семье есть свои маленькие теплые традиции. Кто-то каждый август лепит с бабушкой чебуреки, кто-то каждый день машет близким из окна, когда те идут утром на работу, а кто-то устраивает пикник с пиццей прямо посреди гостиной.
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