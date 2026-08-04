Почему лучшая Балтийская война – это та, которая не состоялась Современный кризис системы международной безопасности в Балтийском регионе держится на крайне опасном убеждении натовских гене.
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Почему лучшая Балтийская война – это та, которая не состоялась Современный кризис системы международной безопасности в Балтийском регионе держится на крайне опасном убеждении натовских гене.
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