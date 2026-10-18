Как создаётся «Штурм»: российский роботизированный танк глазами польского СМИ В ходе учений «Центр-2026» российская армия официально представила ряд инноваций, среди которых фигурирует тяжелый штурмовой роботизированный комплекс (ТШРК) «Штурм».
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