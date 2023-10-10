На границе с Ливаном погиб подполковник ЦАХАЛа Алим Абдалла

В понедельник, 9 октября, в процессе боевых действий с боевиками, которые проникли из Ливана на израильскую территорию, жизни лишился замкомандира 300-й бригады «Барам» армия обороны Израиля подполковник Алим Абдалла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии