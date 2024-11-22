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Царьград

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На городской свалке в Ньюпорте затерялся диск с биткоинами на 73 миллиарда рублей

На городской свалке в Ньюпорте затерялся диск с биткоинами на 73 миллиарда рублей

Случайно выброшенный в мусорку диск с биткоинами за 11 лет существенно вырос в цене.В британском городе Ньюпорт вот уже 11 лет на свалке пылится диск с криптовалютой на сумму примерно 73 миллиарда рублей.

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