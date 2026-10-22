С 1 января 2027 года в Новосибирской области прожиточный минимум на душу населения составит 19 822 рубля, увеличившись на 1 262 рубля по сравнению с текущим годом.
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