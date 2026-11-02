Сбить самолёт с корпуса, который едва поднимается над водой, — неестественно. 2 мая 2025 года украинская разведка сообщила о пуске авиационных ракет с безэкипажного катера Magura V7 по российским Су-30.
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