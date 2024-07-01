Ирина Ольшанская: «Люди, живущие здесь, нуждаются просто в том, чтобы никто не забывал, что они артисты»

«Убежище для престарелых артистов – не богадельня, а дом отдыха до конца жизни для художников сцены, которые за право этого отдыха заплатили вперед, отдав все силы, все нервы и здоровье на служение искусству», – эти слова принадлежат великой русской артистке Марии Савиной, основательнице Дома ветеранов сцены на Петровском острове.