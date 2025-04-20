По пути Украины. В Казахстане отменяют бессмертный полк, а День Победы превращают в «день скорби»: Курманов

Тревожные новости приходят из Казахстана.Политик и журналист Айнур Курманов в публикации для издания Политнавигатор сообщил, что несмотря на показной характер празднования 80-летия Победы в Казахстане, происходит замена советских нарративов на новые.
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