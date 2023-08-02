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  • Юрий Рязанов
    Он просто еще не понял , что стоит он сейчас. Не выполнил контракт уходи в забвение и замри  а если помогут то умриДорога временщика...
  • Vladimir Orekhov
    Кажется, уничтожение СССР отрыгнётся нам ещё более страшными последствиями. Не покидает чувство опасности - у нас ест...Этот враг для нас...
  • Сергей К
    Ну, могли бы хотя бы  не признавать этих беспредельщиков...Этот враг для нас...

Этот враг для нас - смертельно опасен

Этот враг для нас - смертельно опасен

Я уже не раз писал о том, что НАТО в течение 30 лет (а не только с 2014 года) методично готовила против нас серьёзного противника в лице украинской армии.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Были разные причины что мы довели Украину до евромайдана, слабо сопротивлялись влиянию США, которые вложили 5 млд. долларов в &quot;укронизацию&quot; бывшей УССР. Это последствия политики Горбачёва и Ельцина. Бизнес-интересы конечно присутствовали, но была главная причина - у нас только в 2012 году была объявлена реформа армии. Не было &quot;подушки безопасности&quot; в виде Фондов. Если бы мы тогда вторглись на Украину - это агрессия и нас бы быстро экономически &quot;задавил&quot; Запад. И патизанское движение озлобленных граждан Украины, которых не пускают в Европу... Так что момент выбран правильно, пусть ещё несколько лет придётся &quot;дожимать&quot; эту &quot;коричневую гадину&quot;. И наше &quot;говнецо&quot; быстро побежало после 24.02.2022 на запад, там ему и место.
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1 час.
СК
Сергей К
Ну, могли бы хотя бы  не признавать этих беспредельщиков...
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1 час.
VO
Vladimir Orekhov
Кажется, уничтожение СССР отрыгнётся нам ещё более страшными последствиями. Не покидает чувство опасности - у нас есть враг пострашнее бесноватых украинцев - зреющий враг внутренний в лице &quot;5 колонны&quot; и беснующейся части мигрантов. Украинцы зримо дерутся на &quot;линии соприкосновения&quot;, а враг внутренний среди нас повсюду, зачастую &quot;невооружённым глазом&quot; не виден... Боже, спаси Россию!
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51 мин.

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