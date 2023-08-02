Этот враг для нас - смертельно опасен

Игорь Кузнецов

Были разные причины что мы довели Украину до евромайдана, слабо сопротивлялись влиянию США, которые вложили 5 млд. долларов в "укронизацию" бывшей УССР. Это последствия политики Горбачёва и Ельцина. Бизнес-интересы конечно присутствовали, но была главная причина - у нас только в 2012 году была объявлена реформа армии. Не было "подушки безопасности" в виде Фондов. Если бы мы тогда вторглись на Украину - это агрессия и нас бы быстро экономически "задавил" Запад. И патизанское движение озлобленных граждан Украины, которых не пускают в Европу... Так что момент выбран правильно, пусть ещё несколько лет придётся "дожимать" эту "коричневую гадину". И наше "говнецо" быстро побежало после 24.02.2022 на запад, там ему и место.