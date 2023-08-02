Я уже не раз писал о том, что НАТО в течение 30 лет (а не только с 2014 года) методично готовила против нас серьёзного противника в лице украинской армии.
Этот враг для нас - смертельно опасен
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Были разные причины что мы довели Украину до евромайдана, слабо сопротивлялись влиянию США, которые вложили 5 млд. долларов в "укронизацию" бывшей УССР. Это последствия политики Горбачёва и Ельцина. Бизнес-интересы конечно присутствовали, но была главная причина - у нас только в 2012 году была объявлена реформа армии. Не было "подушки безопасности" в виде Фондов. Если бы мы тогда вторглись на Украину - это агрессия и нас бы быстро экономически "задавил" Запад. И патизанское движение озлобленных граждан Украины, которых не пускают в Европу... Так что момент выбран правильно, пусть ещё несколько лет придётся "дожимать" эту "коричневую гадину". И наше "говнецо" быстро побежало после 24.02.2022 на запад, там ему и место.
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1 час.
СК
Сергей К
Ну, могли бы хотя бы не признавать этих беспредельщиков...
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1 час.
VO
Vladimir Orekhov
Кажется, уничтожение СССР отрыгнётся нам ещё более страшными последствиями. Не покидает чувство опасности - у нас есть враг пострашнее бесноватых украинцев - зреющий враг внутренний в лице "5 колонны" и беснующейся части мигрантов. Украинцы зримо дерутся на "линии соприкосновения", а враг внутренний среди нас повсюду, зачастую "невооружённым глазом" не виден... Боже, спаси Россию!
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51 мин.
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