Происшествия

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В Воронежской области полицейскими задержан подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами ОМВД России по Павловскому району задержан подозреваемый в незаконном культивирвани конопли.

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